Estilista da Chanel lança coleção de lápis de cor para a Faber-Castell

O estilista Karl Lagerfeld lançou uma coleção de lápis de cor para a Faber-Castell Foto: Divulgação

Um dos nomes mais importantes da moda mundial, Karl Lagerfeld, estilista da Chanel e da Fendi, lançou uma caixa de lápis coloridos em parceria com a alemã Faber-Castell. O produto, batizado de Karlbox, contém 350 itens premium de desenho, incluindo 120 lápis, os favoritos do Kaiser. Todos dentro de uma caixa preta de design minimal, também criada pelo o estilista.

As 2.500 edições do produto começaram a ser vendidas nesta quinta-feira, 1, nas lojas da marca própria de Lagerfeld e da Faber-Castell. No dia 19, as caixas chegam a outros pontos de venda. O preço: 2.500 euros.