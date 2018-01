Esta campanha de moda plus size é tudo o que as mulheres precisam para representá-las

Alessandra Garcia-Lorido na campanha da Lane Bryant. Foto: Divulgação

Com o mote “Seu corpo foi feito para brilhar”, a Lane Bryant, marca plus size americana, lançou sua nova campanha de inverno estrelada por mulheres que levantam a bandeira da diversidade. Entre elas, estão as atrizes Danielle Brooks (da série "Orange Is The New Black") e Gabourey Sidibe (conhecida por sua atuação em "Precious") e as modelos Ashley Graham, Candice Huffine e Alessandra Garcia-Lorido. Símbolos do empoderamento feminino, elas representam a beleza plural.

"Quando você vê anúncios publicitários e há apenas alguns tamanhos, e nenhum deles é seu, você se sente realmente sozinha no mundo, como se estivesse errada, como se fosse esquisita”, disse a atriz Gabourey Sidibe ao site Refinery29. “É muito, muito importante olhar para si. Se você não pode se ver, às vezes não sabe que está viva, que você existe, e que é normal. A Lane Bryant está dando um grande passo para garantir que mais pessoas de diferentes tamanhos possam ver que elas existem além de seu próprio espelho.”