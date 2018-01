Especialistas dão dicas de maquiagem para mulheres negras

A beleza de Naira foi escolhida para apresentar a nova coleção de O Boticário 'Africaníssima' Foto: Guilherme Pupo/Divulgação

Apesar de a população brasileira ser majoritariamente negra - quase 54%, segundo levantamento mais recente do IBGE - não é tão fácil encontrar produtos e dicas de beleza específicas. Na última semana, a marca O Boticário lançou a linha "Africaníssima", pensando também nas mulheres negras. E como garantir uma maquiagem perfeita? Garota-propaganda da nova linha, a modelo Naira Lili, de 19 anos, diz que o mais importante é testar tudo antes de comprar. "Faço questão de ir à loja de cara limpa e aplicar no rosto mesmo", diz Naira.

Ex-feirante, nascida em Serra, no Espírito Santo, a nova modelo conversou com a reportagem no evento de lançamento dos produtos, que ocorreu durante a Pátio Batel Fashion Walk, em Curitiba, na semana passada. "É muito ruim quando você vai a uma festa, tira uma foto e percebe que o seu corpo está de uma cor e o rosto de outra", afirma.

A modelo conta que gasta uma hora diariamente arrumando os cabelos cacheados Foto: Guilherme Pupo/Divulgação

O maquiador Sadi Consati, consultor de O Boticário, explica o porquê: mulheres negras não podem usar produtos que tenham alguma pigmentação branca, por dar um tom acinzentado à pele negra. “Comprar base e corretivo é muito sério. Se você errar nisso, tudo vai dar errado", explica.

Para garantir o make perfeito, Naira recomenda ainda sempre ambientes bem iluminados. “De nada adianta se maquiar no escuro, em uma luz ruim e depois sair para a luz natural. Vai dar muita diferença", afirma. Se você mora em apartamento, vá para perto de uma janela ou ilumine o máximo possível o lugar”.

Uma outra dica da modelo é não exagerar na maquiagem. “Uso base, pó, faço o contorno do rosto com pó mais escuro, máscara para cílios e passo batom", diz ela. Além beleza do rosto, o cabelo cacheado de Naira também chama atenção. Hoje, a modelo, que um dia fez de tudo para negar os cabelos, não tem preguiça de gastar mais de uma hora todo dia para cuidar dos cachos.

Para a modelo, testar os produtos no rosto antes de comprar e se maquiar com luz natural garantem o sucesso da maquiagem Foto: Guilherme Pupo/Divulgação

"Dá trabalho”, responde de bate-pronto. "Tem que ter hidratação, uma boa alimentação e saber como manter os fios limpos. Um dos grandes problemas do cabelo cacheado é que as pessoas aplicam muitos produtos e o cabelo não respira”. Sua fórmula é lavar o cabelo de duas a três vezes por semana com shampoo anti-resíduos.

O maquiador e consultor criativo de O Boticário, Sadi Consati, produziu a modelo Naira Lili para a participação no Pátio Batel Fashion Walk Foto: Guilherme Pupo/Divulgação

África. Novidade de primavera-verão de O Boticário, a linha Make B. Africaníssima se inspira nas paisagens, na diversidade cultural e nas texturas do continente africano. “A África foi uma inspiração para as cores e toda essa vibração. Mas essa é uma coleção que vai funcionar muito bem em peles morenas e negras. Tanto que a estrela da nossa campanha representa esse tipo de beleza”, afirma o maquiador.

São cinco cores de batons, entre elas pink, roxo, vermelho e cor de boca (R$ 41,99 cada); duas opções de mousses labiais, pink e cor de boca (R$ 34,99 cada); dois quartetos de sombra com tons terrosos (R$ 72,90 cada); uma colônia (R$ 129,90) e duas nécessaires (R$ 36,99 cada). “Por mais que favoreçam a pele negra, os produtos também vão ficar bem em peles claras. A gente testou em diversos tons de pele”, diz Sadi.