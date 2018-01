Entenda como funciona a calcinha que dispensa o uso de absorvente

As calcinhas da Thinx dispensam o uso de absorvente no período menstrual Foto: Divulgação

Preocupada com o meio ambiente, a chef Bela Gil contou no Snapchat que não usa mais coletores menstruais ou absorventes. Então, ela mostrou a calcinha escolhida para segurar o fluxo. A peça é da marca Thinx e custa de R$ 78 a R$ 120. Os preços variam de acordo com o modelo. Entre as opções, há os tamanhos maiores, de cintura alta, e o fio dental.

A calcinha tem quatro camadas de forro: para manter a pele seca, matar germes e bactérias, reter o líquido e impedir vazamentos. A marca diz que a mulher pode usar a peça em um período equivalente ao de dois absorventes internos.

A peça é da marca Thinx e traz opções de diferentes modelos. Foto: Divulgação