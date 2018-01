Em Paris, Kim Kardashian vira o centro das atenções após ataque de repórter e vestido transparente

Kim Kardashian usou vestido todo recortado para assitir desfile da Balmain. Foto: Reprodução/Instagram

Nesta quinta-feira, 29, na Semana de Moda de Paris, a Balmain apresentou um safári luxuoso, com vestidos fluidos de cortes assimétricos e cores vibrantes. Porém, as atenções não estavam voltadas para a passarela e, sim, para a fila A. Mais precisamente para Kim Kardashian e seu ousado look do dia.

A socialite, que foi prestigiar o estilista Olivier Rousteing, que é seu amigo, usou vestido e casaco de tricô, completamente transparentes, sobre top e calcinha da cor da pele.

Kim usou vestido e casaco de tricô, completamente transparentes, sobre top e calcinha da cor da pele. Foto: Reprodução/Instagram

Na última quarta, 28, a empresária já havia sido notícia na temporada parisiense: ela foi atacada pelo repórter Vital Sediuk, que agrediu Gigi Hadid durante a última Semana de Moda de Milão. Gigi se defendeu com uma cotovelada, enquanto Kim foi protegida por seu segurança - ele impediu que Sediuk beijasse o bumbum da americana (era essa a intenção do homem).