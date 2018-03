Em Florença, meninos serão homens

Matteo Martini, 6, foi à feira Pitti Uomo pela primeira vez Foto: CHRIS WARDE-JONES/ New York Times

Florença - Para sua estreia na Pitti Uomo, feira de moda masculina que ocorre duas vezes ao ano, com 1.222 marcas marcando presença, e que contribui com uma parte enorme (alguns falam em 80%) para o volume de vendas neste segmento em expansão da moda, Matteo Martino se vestiu meticulosamente.

Ele usava um jeans de verão branco com barra dobrada, camisa branca de abotoar sob medida de Robert Friedman. Por cima, um blazer cinza de lã com lapela. Como acessório, um relógio Swatch de pulso e tênis Adidas azul com listras amarelas. Cabelo penteado para o lado, com leve toque de gel.

Ao contrário de muitos dos 30.000 participantes da feira, ele chegou com sua mãe. Não poderia ser de outra maneira: Matteo tem seis anos.

Embora em miniatura, seu traje estava em sintonia com o de muitos frequentadores da Pitti Uomo - aqueles que vivem a vida confortavelmente adotando o pronome masculino. Sua aparência é a que tradicionalmente consideramos masculina.

Um evento como Pitti Uomo é uma espécie de laboratório de estudo da evolução dos arquétipos de gênero que, curiosamente, não está repleto de acadêmicos e antropólogos sociais.

O blogueiro e alfaiate australiano Jared Acquaro, 33, que viajou de Melbourne especialmente para a Pitti Uomo Foto: Chris Warde-Jones/The New York Times

Pelo contrário, durante uma semana em janeiro, e novamente em junho, Florença fica lotada de homens que se identificam como homens demonstrando para seus companheiros homens sua noção de como um homem dos dias de hoje deve se vestir.

Às vezes o resultado é um pouco absurdo. Às vezes indescritivelmente elegante. Outras vezes ele delata os mecanismos muito elaborados de psique individual e outras vezes desafia nossos conceitos básicos sobre o que é adequado vestir fora dos limites da nossa casa.

Mas raramente alguém na Pitti Uomo questiona. Se um sujeito aparece usando um kilt, pode apostar que equilibrou seu traje com um cavanhaque generoso para deixar em evidência a presença do seu cromossomo Y.

“É uma feira de moda masculina”, disse Nick Wooster, observando que nos próximos dias todo o pessoal presente n Pitti Uomo partiria para Milão e Paris, onde - pelo menos no momento - as casas de moda, lideradas pela Gucci, estão se engalfinhando para entrar na onda do “gênero neutro”.

Nick Wooster, ícone de estilo e moda masculina nas redes sociais, próximo ao stand da Nardini Foto: Chris Warde-Jones/The New York Times

“Converse comigo sobre gênero daqui a duas semanas”, disse Wooster jocosamente, antes de mostrar a uma jornalista sua mais recente coleção que, embora tenha o tradicional corte italiano com um toque feminino - pregas, twin sets, malhas buclê da mesma fábrica que produz lãs para Chanel - não colocam à prova os limites do que constitui um traje masculino.

Guerreiros samurais (e lutadores de sumô) favorecem os coques, como disse Anja Aronowsky Cronberg, editor-chefe da Vestoj, uma revista de moda, em um e-mail. Guerreiros escoceses usavam kilts. Barba Negra usava brincos. “As mulheres adotaram com muito mais facilidade uma certa linguagem masculina do que os homens no caso de símbolos femininos”, escreveu Cronberg.

Há algo inerentemente falso nesta ideia de que estilistas como Alessandro Michele, da Gucci, estão revolucionando a apresentação do gênero. Já não vimos isto antes?

Lembremos que em 20 de maio de 1859, o protagonista de “Pais e Filhos”, de Ivan Turgenev, encontra num posto de correio numa estrada russa um servo bochechudo, olhar obtuso e com queixo adornado com um tufo de cavanhaque de cor clara. Tudo no servo transmite ao narrador a mensagem de que o servo faz parte da geração “emergente”, moderna, particularmente seu brinco turquesa, seu cabelo pintado, com muito gel, seu andar afeminado.

Esse indivíduo está por toda parte na Pitti Uomo, superficial e quase sempre usando um brinco, ou uma tatuagem generosa, cabelo com gel e dedos repletos de anéis. Ele provavelmente não é afeminado, porque a aparência de machão durão suplantou a dos dândis que predominou nas últimas temporadas. Um número muito menor de jovens se assemelha ao afetado escritor Gabrielle d’Annunzio. Uma porcentagem maior parece mais com Brutus, o musculoso inimigo de Popeye. Do Japão ou da Coreia do Sul, da Romênia ou Austrália, os homens aqui têm muito em comum com Matteo Martini, de seis anos, um tropismo no sentido de formas tradicionais de apresentação masculina.

“É fácil para as garotas se vestirem como meninos”, disse Jared Acquaro, alfaiate e blogueiro que veio de Melbourne para a feira. “Para os meninos não é muito interessante usar roupas de meninas”, disse Acquaro, 33 anos, cujo traje, talvez pelos padrões convencionais, teria algo feminino: calças de linho azul claro e camiseta, um garboso boné, bolsa de mão azul marinho.

“Na Pitti, as pessoas que estão por dentro da moda, apaixonadas por moda, podem se vestir com um pouco mais de extravagância”, disse. “Esta coisa de se travestir não é tão interessante. As pessoas ainda se vestem de maneira bem masculina”.

Tradução de Terezinha Martino