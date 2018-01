Em discurso da vitória de Donald Trump, Ivanka Trump aparece com vestido curto de marca britânica

Ivanka Trump usou vestido da marca britânica Alexander McQueen. Foto: EFE/SHAWN THEW

Para acompanhar o pai, Donald Trump, na comemoração do resultado das eleições americanas, na madrugada desta quarta, 9, em Nova York, Ivanka Trump usou vestido da marca britânica Alexander McQueen.

A peça custa 2.285 dólares, aproximadamente 7,3 mil reais, e segue a linha "menininha" por ter saia rodada e curta. A escolha da marca britânica chamou atenção porque é comum que familiares dos presidenciáveis usem peças assinadas por estilistas americanos.

Braço direito do pai, Ivanka foi a principal figura feminina da campanha presidencial. Foi ela quem anunciou a candidatura de Trump na convenção do Partido Republicano, em julho. Também o acompanhou nos debates, sempre vestindo looks de grife. Além do papel de CEO, Ivanka mantém sua própria marca de roupas e acessórios.

Em outubro, a marca de Ivanka sofreu um boicote das clientes nas redes sociais, com a hashtag #GrabyourWallet (segure sua carteira). Foi uma reação aos vazamento de áudios de Trump insultando mulheres, datados de 2005 e que vieram a público na semana passada. Neles, Trump diz sobre as mulheres: "Grab them by the pussy" ("Agarre-as pela vagina").