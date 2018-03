Duda Molinos e Gui Paganini ministram workshop de moda

O fotógrafo Gui Paganini é responsável por campanhas de grandes marcas brasileiras, como o verão 2017 da Colcci Foto: Divulgação

Uma imagem vale mais que mil palavras, principalmente no mercado de moda. Uma única foto de campanha envolve dezenas de profissionais: do fotógrafo ao diretor de arte, passando pelo editor e pelo stylist, que precisam ter uma noção de tudo o que acontece no ensaio para que o trabalho fique perfeito, e assim, consiga vender.

Otimizar essa cadeia com novas ideias é o objetivo do Insight, workshop que acontece em São Paulo entre os dias 27 e 28 deste mês . Idealizado por Fernanda Sá, o curso reúne grandes profissionais do mercado para falar sobre construção de imagem. "Hoje em dia, o conceito está diferente", afirma Fernanda. "Antes, um fotógrafo só precisava saber mexer na câmera. Agora, ele precisa ter uma noção geral de cenário, maquiagem, styling."

Nos dois dias de palestras, os trinta inscritos farão uma imersão na processo de concepção e criação de imagem. Os quatro palestrantes são reconhecidos no mercado: o fotógrafo Gui Paganini (que também irá fotografar o shooting produzido pelos alunos), o maquiador Duda Molinos, que explicará as diferenças da maquiagem editorial para a convencional, o diretor de arte Thiago Batista, e a stylist Yasmine Sterea.

A principal intenção do projeto é estimular o senso estético dos profissionais do ramo editorial. "Apesar de ser um trabalho em conjunto, a demanda do mercado de moda é um profissional que entenda de todas as áreas que estão acontecendo em um sessão de fotos", explica Fernanda.

Os interessados podem se inscrever no site www.fernandasa.ag/insight.

Outros cursos

Para quem quer se aprofundar na área de produção de imagem, a Faculdade Belas Artes, em São Paulo, oferece a especialização "Produção de Imagem e Styling de Moda". Há ainda outros dois cursos livres que focam no mercado editorial: A jornalista Camila Yahn, do FFW, irá ministrar o workshop "Jornalismo de Moda: redação online e offline", no Instituto Rio Moda, e o diretor de arte, fotógrafo e cineasta Ricardo Van Steen dá o curso "Como fazer uma revista" na Escola São Paulo.