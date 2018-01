Dior lança série de webdocumentários com personagens reais

Fascinado pelos valores do "GAUCHO", o austríaco Jakob Von Plessen seguiu o caminho de seus heróis de infância. A história está em "Tales of the Wild". Foto: Divulgação

Na onda dos filmes inspiracionais, a grife francesa Dior lança na próxima segunda a série ‘Tales of the Wild’ por Sauvage, com webdocumentários que mostram 4 homens que trocaram o agito na cidade pela vida em contato com a natureza. Johnny Depp, garoto-propaganda do perfume ‘Sauvage’, da Dior, apresenta esses personagens que, na vida real, percorreram o caminho oposto dos tempos modernos.

A convite da grife, os diretores Clément Beauvais e Arthur de Kersauson mergulharam no universo desses homens e criaram imagens peculiares utilizando um filme anamórfico raro de 16 mm. A pré-estreia da série ocorre na quinta, 9, em uma sessão para convidados no Cine Belas Artes, em São Paulo.