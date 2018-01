Dior apresenta coleção inspirada na caça de raposas

A dior apresentou sua coleção Cruise 2017 em Oxford, na Inglaterra. Foto: REUTERS/Dylan Martinez

Na manhã desta terça-feira, 31, o mais seleto time de fashionistas se reuniu na Estação de Oxfordshire para pegar o trem Expresso Dior com destino ao Palácio de Blenheim, locação do desfile da coleção Cruise 2017 da marca francesa. Na fila A, as atrizes Emma Roberts, Kate Mara e Elizabeth Olsen e a it-girl britânica Alexa Chung usavam modelos da grife e acompanhavam o show de perto.

O piso do Palácio, que sediou pela terceira vez um desfile da marca de Christian Dior - as outras foram em 1954 e 1958 - foi decorado com tapete estampado que remetia à caça de raposas, esporte que deu o tom da coleção. Apesar de polêmico, o esporte é comum no Reino Unido. Com uma paleta de cores básica, com muito preto, branco, vermelho e amarelo, a coleção foi cheia de sobreposições e camadas, com vestidos em cima de camisetas e tricôs e saias sobre calças. A linha foi assinada pela dupla Lucie Meier e Serge Ruffieux (a grife não tem um nome de peso no comando desde a saída de Raf Simons, no fim do ano passado).

A bota pesada, hit desse e do próximo inverno, apareceu com salto salto mais baixo e solado dourado. Bella Hadid, top americana que foi anunciada hoje como nova embaixadora da linha Dior Make-Up, foi a sensação da passarela, com top preto de mangas bufantes todo bordado e saia florida.