Dior anuncia Maria Grazia Chiuri como nova diretora criativa

A estilista Maria Grazia Chiuri será a nova diretora criativa da Dior. Na foto, ela aparece após o desfile da coleção masculina de primavera 2017 da Valentino. Foto: AP Photo/Kamil Zihnioglu, File

A grife francesa Christian Dior anunciou nesta sexta-feira, 8, que Maria Grazia Chiuri será sua nova diretora criativa, a primeira mulher a ocupar o posto nos 70 anos de existência da marca.

A coleção de estreia de Maria Grazia para a Dior será apresentada no dia 30 de setembro, durante a Semana de Moda de Paris. Ela também será responsável pelas coleções de alta costura e de acessórios.

O anúncio da Dior confirma os boatos que começaram no fim de junho e se intensificaram nesta quinta-feira, 7, quando a Valentino anunciou a saída da estilista, onde trabalhava ao lado de Pierpaolo Piccioli. Juntos, eles transformaram a grife em uma das mais lucrativas da indústria. Isso aumenta as expectativas em relação a Maria Grazia, pois a Dior tem sofrido quedas bruscas nas vendas desde a saída de Raf Simons em outubro do ano passado. Veja na galeria de fotos abaixo o último desfile da dupla feito para a Valentino.

"Vestir uma mulher é mais importante do que nunca atualmente. A evolução da mulher é especial e a visão dela [Maria Grazia] e de como ela quer transformar isso é muito interessante", disse Sidney Toledano, diretor executivo da Dior, em entrevista ao portal Business of Fashion. "Eu estava procurando alguém que entendesse profundamente as necessidades das mulheres de hoje e amanhã globalmente."