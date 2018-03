De véu e calça, jogadoras egípcias de vôlei de praia entram para a história

Foto: Lucy Nicholson/ Reuters

O registro de uma disputa de bola na rede é uma das principais imagens dos jogos olímpicos no Rio. A fotografia mostra as jogadoras do Egito e da Alemanha em uma partida de vôlei de praia, neste domingo, 7. O contraste entre os uniformes das atletas chama atenção: Doaa Elgobashy, de 19 anos, usa calça e hijab (véu sobre a cabeça), enquanto Kira Walkenhorst, 25 anos, usa biquíni. No entanto a notícia vai além da vestimenta, Doaa e sua colega Nada Meawad, 18 anos, devem ser reconhecidas por formarem a primeira dupla do Egito a disputar uma Olimpíada na modalidade vôlei de praia.

Doaa e Nada Meawad estrearam jogando contra as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst; perderam a partida por 2 sets a 0, mas garantiram seus lugares na história.

As duas egípcias são muçulmanas, mas apenas Doaa joga as partidas de vôlei de praia com o véu na cabeça. Tradicional conjunto de vestimentas da cultura islâmica, o hijab preconiza a privacidade, modéstia e moralidade das mulheres muçulamanas. Em árabe, a palavra significa "cobertura". Pode se referir a desde o véu, que cobre somente o rosto, até a burca, que esconde o corpo inteiro.