De vestido de renda, Marcela Temer faz primeiro discurso

Marcela Temer no lançamento do "Criança Feliz." Foto: ANDRÉ DUSEK/ESTADÃO

Marcela Temer apareceu com um vestido mídi rendado azul e branco no lançamento do "Criança Feliz", novo programa social do governo Temer, apresentado no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 5, em Brasília. O programa é focado em crianças do Bolsa Família e tem a primeira-dama como embaixadora.

Para seu primeiro discurso, além do look claro e com ar artesanal, Marcela escolheu sapatos nude e usou o cabelo meio preso. A produção faz parte da nova fase clássica da primeira-dama. Em suas últimas aparições, ela investiu em vestidos acinturados de cores neutras e make suave, diferentemente das primeiras vezes em que foi fotografada ao lado do presidente Michel Temer. Confira na galeria a evolução do estilo da primeira-dama.