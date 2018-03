De look branco total, Sasha encanta em sua primeira entrevista na TV

Sasha Meneghel dá entrevista na estreia do Programa do Porchat Foto: Reprodução/Instagram

Recém-formada no ensino médio e prestes a fazer faculdade de moda em Nova York, Sasha Meneghel apareceu tímida, porém muito simpática, no Programa do Porchat, na madrugada de hoje, 25. Entre confissões e brincadeiras, a filha da Rainha dos Baixinhos riu, se declarou para mãe e conquistou o público e os internautas.

Para a aparição, Sasha investiu em um vestido de tricô branco até os pés. Mesmo com uma parceria confirmada com a Coca-Cola Clothing, marca para a qual ela assinará uma coleção, o look não era da grife. Será que o modelo foi desenhado por ela?

Fábio Porchat posa ao lado de Sasha Meneghel Foto: Reprodução

Em sua formatura do ensino médio, Sasha apostou em um vestido Martha Medeiros e ganhou destaque nas redes sociais.