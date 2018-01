Consumidores queimam tênis após marca declarar apoio a Trump

A vitória de Donald Trump na eleição presidencial americana vem causando comoção e reações extremadas nas redes sociais. A mais recente delas é a de clientes da New Balance, que estão postando fotos queimando seus tênis da marca após declarações de apoio da empresa a Trump.

Segundo a jornalista Sara Germano, do Wall Street Journal, Matt LeBretton, VP da New Balance, fez a seguinte afirmação: "A administração Obama nos ignorou e, honestamente, com o presidente eleito Trump sentimos que estamos indo na direção certa". Outros repórteres que estavam no local da entrevista confirmam a declaração.

New Balance: "The Obama admin turned a deaf ear to us & frankly w/ Pres-Elect Trump we feel things are going to move in the right direction"