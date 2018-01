Conhece a camisa-cueca? Calchemise ganha vez entre homens modernos

As calchemises estão sendo usada pelos franceses moderninhos como macacão. Foto: Divulgação

A ideia era facilitar a vida dos homens com uma peça que unisse camisa e cueca. Afinal, as camisas sempre embolam ou escapam quando colocadas por dentro da calça. O que Simon Fréour, o criador do produto não imaginava, era que a peça viraria artigo fashion. Sim, na França, alguns homens moderninhos têm saído por aí como na foto acima, de macaquinho.

Originalmente, a peça foi criada para facilitar a vida dos homens por unir camisa e cueca. Foto: Divulgação

Batizada de calchemise - mistura das palavras francesas caleçon (cueca) e chemise (camisa), a peça de algodão é vendida em várias estampas e cores. “Tem para todos os gostos: clássico, elegante, original, moderno... Você escolhe”, define Simon no e-commerce da marca. O site da Calchemise entrega em todo o mundo e uma cuemisa, como poderia ser chamada em português, não sai por menos de € 55,00, aproximadamente R$ 190.