Conheça Pat McGrath, a maquiadora mais influente do mundo

Pat McGrath é a maquiadora mais influente do mundo Foto: Divulgação

Nos últimos tempos, bocas com glitter estão pipocando por aí. Primeiro, Rihanna apareceu na capa da W Magazine de lábios vermelhos brilhantes. Depois, Naomi Campbell surgiu com o mesmo visual no VMA. Nesta semana, as modelos da DKNY surgiram com lábios vinhos de glitter durante o desfile da marca na Semana de Moda de Nova York. Tudo obra da maquiadora Pat McGrath, criadora do kit labial mais usado do momento - e já esgotado nas lojas do mundo todo.

O brilho do Lust 004, o batom de glitter que ganhou a boca das famosas, é equivalente ao da própria Pat. Diretora criativa da P&G, grupo detentor das marcas Dolce & Gabbana, The Make-Up, CoverGirl e Max Factor, ela se tornou uma espécie de Midas da beleza. Tudo o que toca vira ouro. Nas semanas de moda, assina os makes dos desfiles de Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Calvin Klein, Lanvin e Balenciaga, para citar alguns dos 60 desfiles que faz anualmente. Ainda desenvolveu as linhas de maquiagem da Giorgio Armani e Gucci e, frequentemente, assina editoriais para as revistas Vogue, W, Harper's Bazaar e I-D de diversos países. Em sua seleta lista de clientes, estão Madonna, Sarah Jessica Parker, Cate Blanchett e Oprah Winfrey. A Rainha Elizabeth II a nomeou membro da Ordem do Império Britânico por seus serviços prestados às indústrias da moda e da beleza. Pat é a maquiadora mais influente do mundo, palavras de Anna Wintour, a editora-chefe da Vogue americana.

A maquiadora britânica é reconhecida por seu processo criativo único, que inclui materiais como látex, vinil e penas, e suas técnicas de maquiagem inovadoras, que aprendeu com sua mãe, uma testemunha de Jeová com grande paixão pelo mundo da beleza. Foi ela quem ensinou Pat como misturar tons de cosméticos e que a maquiagem deve contar uma história, assim como as roupas.

A trajetória de Pat McGrath na indústria fashion começou nos anos 1980, quando ela se mudou de sua Northampton natal para Londres e conheceu algumas pessoas que estavam entrando no mundo fashion. Quem eram eles? Os estilistas John Galliano e Alexander McQueen, o editor de moda Edward Enninful e o cabeleireiro Guido Palau, outro Midas da beleza.

Mas foi em 1990, quando a modelo Amber Valleta a apresentou ao fotógrafo Steven Meisel, que a moda se curvou ao seu talento. Em mais de 20 anos, Pat criou as maiores tendências de beleza que conhecemos: da pele iluminada dos anos 1990 à pele perfeita com aparência natural dos dias atuais. Não é à toa que seu kit de batons é sucesso de vendas.