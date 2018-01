Conheça os uniformes oficiais do time Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio 2016

Inspiradas na natureza e na diversidade brasileira, os uniformes do time Brasil da Olimpíada foram criados pela estilista Lenny Niemeyer em parceria com a C&A. Foto: Divulgação

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) apresentou nesta terça-feira, 5, os uniformes oficiais do time brasileiro para as cerimônias de abertura e encerramento dos jogos do Rio de Janeiro, que começam no dia 6 de agosto.

Inspiradas na natureza e na diversidade brasileira, as peças foram criadas pela estilista Lenny Niemeyer em parceria com a rede de fast fashion C&A. Os uniformes, feitos de tecidos leves e com modelagem clássica, têm os tons da bandeira e estampas que remetem a pássaros e flores tropicais.

"Foi um desafio criar roupas para atletas. É preciso buscar algo que fique bem em todo mundo, pois temos atletas que têm de 1,20 metros de altura e outros de 2,5 metros", disse a estilista Lenny Niemeyer em entrevista coletiva. “Fizemos tudo muito clássico e atemporal. Mas tem que ser assim. Uma Olimpíada sediada no Brasil vai ficar na história, nós temos que poder olhar para tudo daqui a 20, 30 anos e ainda achar tudo bonito.”

O presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nuzman, elogiou as criações de Lenny."Estamos muito satisfeitos com os uniformes de desfile e temos a certeza de que os atletas brasileiros estarão muito bem vestidos e elegantes nas cerimônias dos Jogos Olímpicos", afirmou.