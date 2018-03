Conheça o segundo modelo do Yeezy Boost 750, sneaker febre assinado por Kanye West

Com preço de R$ 1299,99, novo Yeezy Boost 750 chega ao Brasil no dia 11 Foto: Divulgação

O novo modelo do Yeezy Boost 750, tênis fruto da parceria entre a Adidas Originals e o rapper Kanye West, chega ao Brasil no sábado, 11. O sneaker de cano alto é feito de suede cinza claro, com detalhes em couro e forro de camurça. A novidade está no solado, que ganhou versão translúcida.

Com preço de R$ 1299,99, 18 pares estarão à venda no e-commerce da Adidas a partir das 15h de sábado e outros 20 serão vendidos na loja para pessoas sorteadas. "Kanye traz sua individualidade criatividade única para a vanguarda do design”, diz Arthur Hoeld, gerente geral da Adidas Originals.