Conheça a dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg após a gravidez

Nas últimas semanas, a internet vem sendo bombardeada com fotos de Kim Kardashian de biquíni, esbanjando boa forma enquanto brinca com seus filhos, North de 3 anos, e Saint, de 8 meses, durante as férias da família em uma praia no México.

O corpão de Kim vem dando o que falar por um motivo justo: na última gravidez, ela engordou 32 kg. Recentemente a empresária americana afirmou que já se livrou de o peso todo da gestação, mas que "pretende emagrecer mais cinco para chegar aos 54 kg da Kim de 2010".

Além dos exercícios físicos,e da amamentação - que queima 500 calorias por dia -, os créditos dao novo corpo de Kim são da dieta Atkins, que ela está seguindo desde que deu à luz. A proposta da Atkins é aumentar o consumo de proteína e gorduras e restringir os carboidratos e açúcares. "Sem eles, o corpo gasta mais para tentar tirar energia de outras fontes", conta a endocrinologista Geovanna Carpentieri, de São Paulo.

A dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg Na última gravidez, Kim Kardashian engordou 32 kg. No natal de 2015, 20 dias após o nascimento de Saint West, a empresária apareceu com bastante sobrepeso

A dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg Oito meses depois, a empresária estava esbanjando boa forma durante as férias da família em uma praia no México

A dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg Além dos exercícios físicos,e da amamentação - que queima 500 calorias por dia -, os créditos dao novo corpo de Kim são da dieta Atkins, que ela seguiu após dar a luz

A dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg O foco da empresária era perder mais cinco quilos, para chegar no peso que tinha em 2010. Em seu Snapchat, ela costumava compartilhar fotos da balança mostrando seu avanço

A dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg A ideia da Atkins é aumentar o consumo de proteína e gorduras e restringir os carboidratos e açúcares. Kim costuma compartilhar suas refeições com seus seguidores nas redes sociais. Na foto, ela mostra um omelete com queijo fetta e legumes acompanhando de bacon de peru

A dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg Porém, a médica Geovanna Carpentieri alerta que é necessário cautela na hora de escolher alimentos, porque altas taxas de proteína podem causar malefícios como propensão à problemas cardio-vasculares e renais e colesterol alto

A dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg Com um máximo de ingestão de 1.600 calorias diárias, Kim costuma consumir proteínas magras, como salsicha de peru, filé de peito de frango, peixe grelhado, queijos e ovos

A dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg Nos primeiros quinze dias, como são excluídos os carboidratos da refeição, a perda de peso é bem grande, porém conforme eles são reintroduzidos na dieta, a queima de calorias pode ficar um pouco mais lenta

Com um máximo de ingestão de 1.600 calorias diárias, Kim costuma consumir proteínas magras, como salsicha de peru, filé de peito de frango, peixe grelhado, queijos e ovos. Porém, a médica Geovanna Carpentieri alerta que é necessário cautela na hora de escolher alimentos, porque altas taxas de proteína podem causar malefícios como propensão à problemas cardio-vasculares e renais e colesterol alto.

O programa criado pelo Dr. Atkins nos anos 1970 possui várias fases. Nos primeiros quinze dias, como são excluídos os carboidratos da refeição, a perda de peso é bem grande, porém conforme eles são reintroduzidos na dieta, a queima de calorias pode ficar um pouco mais lenta. "Quando o paciente chegar ao peso ideal, ele não pode voltar a comer carboidratos como fazia antes", alerta a doutora Geovanna. "Isso vai fazer com que ele volte ao seu peso máximo em pouco tempo."