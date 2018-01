Confira o calendário da SPFW TRANSN42

A proposta de Reinaldo Lourenço foi misturar o estilo de rua com alta-costura Foto: FELIPE RAU/ESTADÂO

Em tempos de moda rápida, a SPFW se antecipou e faz a primeira fashion week toda no formato see now/buy now, ou seja, as coleções desfiladas na Bienal de São Paulo estarão a venda logo após os desfiles. A edição que recebeu o nome TRANSN42 tem como principais destaques as estreias da LAB, marca dos rappers e irmãos Emicida e Evandro Fiotti, e Just Kids, nova marca das estilistas Juliana Jabour e Karen Fuchs, e da Coca Cola Jeans.

Veja abaixo o calendário de desfiles:

Domingo (23/10)

17h Animale

Segunda (24/10)

10h30 A La Garçonne

11h30 Reinaldo Lourenço

17h30 Patricia Viera

19h30 Lab

Terça (25/10)

10h Fernanda Yamamoto

11h30 Lolitta

14h30 Experimento Nohda

17h30 Abrand

19h30 Lilly Sarti

Quarta (26/10)

10h Iódice

12h30 Água de Coco

14h30 Ronaldo Fraga

17h Vitorino Campos

18h30 Amir Slama

20h Osklen

Quinta (27/10)

12h20 Gloria Coelho

13h30 Vix

17h Just Kids

18h Samuel Cirnansck

19h30 Ratier

20h30 Helô Rocha

Sexta (28/10)

17h30 Cotton Project

19h João Pimenta

20h30 Coca Cola Jeans