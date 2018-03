Como adaptar peças de verão aos looks de inverno

O vestidinho básico que você usava com rasteira agora cai bem com meias. Aliás, está aí um investimento certeiro: meias-calças pretas são curingas e transformam o look. As de fio 40, mais opacas, continuam - e para o frio do Brasil não há tanta necessidade de mais que isso. Vale arriscar as fininhas, com cara de anos 1980, que dão um toque vintage e cool ao look.

Foto: Reprodução/Lookbook