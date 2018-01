Como a indústria da moda reagiu à eleição de Donald Trump

No Twitter, Gigi Hadid se disse profundamente desapontada com o resultado das eleições americanas. Foto: Reprodução

Depois da surpreendente vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos na última quarta, 8, as redes sociais do mundo todo explodiram com comentários críticos em relação ao novo presidente americano. No universo da moda não foi diferente. Modelos, estilistas, jornalistas e blogueiros dos Estados Unidos, do Brasil e de diversos países usaram a internet para expressar sua indignação. "Profundamente desapontada... Mas não vamos perder o coração ", disse Gigi Hadid. Confira esse e outros posts abaixo.

Gigi Hadid, modelo:

"Profundamente desapontada... Mas não vamos perder o coração. 'Se nos mantivermos juntos apesar de nossas diferenças.... nossos melhores dias irão chegar' - HC 9/11/16"

Deeply disappointed..But may we not lose heart. "If we stand together despite our differences ... our best days are yet to come" -HC 11/9/16 — Gigi Hadid (@GiGiHadid) November 9, 2016

Chiara Ferragni, blogueira italiana:

"Humor do dia"

Mood of the day, wtf Usa Uma foto publicada por Chiara Ferragni (@chiaraferragni) em Nov 9, 2016 às 5:11 PST

Riccardo Tisci, estilista italiano:

R.I.P. Usa Uma foto publicada por riccardotisci17 (@riccardotisci17) em Nov 9, 2016 às 5:57 PST

Lilian Pacce, jornalista:

Lilian publicou uma imagem referente à pintura do belga René Magritte "Ceci n'est pas une pipe" (isto não é um cachimbo). Na metáfora, o cachimbo foi substituido por uma mecha do topete de Trump, acompanhada dos dizeres "Ceci n'est pas une président" (isto não é um presidente).

Surreal! #trump #freddiemade Uma foto publicada por lilianpacce (@lilianpacce) em Nov 9, 2016 às 1:57 PST

Maria Prata, jornalista brasileira:

"A era dos haters"

A era dos haters. Uma foto publicada por Maria Prata (@mariaprata) em Nov 8, 2016 às 11:56 PST

Leandra Medine, blogueira americana do Man Repeller:

"A presidência de Trump é, sem dúvidas, o começo de uma nova onda feminista."

Trump's presidency is the beginning, no doubt, of a stunning fourth wave of feminism. https://t.co/zJTU9QQwrF pic.twitter.com/5FeWpkGqXi — Man Repeller (@ManRepeller) November 10, 2016

Eduardo Viveiros, editor do site Chic:

Temer, Trump: tendência de presidentes com verbos não muito amigáveis no sobrenome. — Eduardo Viveiros (@quartopiso) November 9, 2016

Karla Welch, stylist americana:

"Todas as mulheres. Em mim. Estão cansadas. Obrigada Hillary Clinton"

Thank You @hillaryclinton Uma foto publicada por Karla Welch (@karlawelchstylist) em Nov 9, 2016 às 6:31 PST

Aurora James, estilista canadense:

"Quando você percebe que o país que mora não te ama de volta. Eu nunca me senti tão deslocada. Como mulher. Como pessoa de cor. Como um ser humano."

When you realize your adopted country does not love you back. I have never felt more displaced. As a woman. as a person of color. As a Human. Uma foto publicada por Aurora James (@aurorajames) em Nov 8, 2016 às 11:45 PST

Vanessa Friedman, jornalista de moda do The New York Times:

"Eu cresci acreditando que era tão boa quanto qualquer garoto. Eu nunca havia percebido o quanto iria significar ter uma mulher como presidente até que foi possível."

I grew up believing I was as good as any boy. I never realized how much having a woman president would mean to me until it was possible. — Vanessa Friedman (@VVFriedman) 10 de novembro de 2016

Inez van Lamsweerde e Vinoodh Matadin, fotógrafos holandeses:

"Continuem graciosos e se abracem bem apertado aqueles que vocês amam. Beijos (obrigada Elena Brower, obrigada Hillary Clinton por tentar lutar contra o patriarcado)

Keep up GRACEFULNESS and hold on tight to everyone you love. Kisses iv (thank you @elenabrower thank you @hillaryclinton for trying to topple the patriarchy ) Uma foto publicada por Inezandvinoodh (@inezandvinoodh) em Nov 9, 2016 às 4:04 PST

Alexander Wang, estilista americano:

Uma foto publicada por Alex Wang (@alexwangny) em Nov 8, 2016 às 9:20 PST

Gloria Kalil, consultora de moda:

Gloria escreveu um texto no seu site, o Chic, analisando a cobertura da imprensa norte-americana da corrida presidencial.

O grande derrotado desta eleição foi o jornalismo americano https://t.co/1NbcGlXYJm pic.twitter.com/ziloE7vX67 — Gloria Kalil (@gloriakalil) November 9, 2016

Diane von Fürstenberg, estilista belga:

"Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas! O futuro é o que construímos! Acredite no bom! Com amor, Diane"