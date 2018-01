Com brilho: sapatos metalizados voltam à cena

O metal mantém seu status de distinção e o brilho continua a seduzir as mulheres. Agora, eles aparecem principalmente nos sapatos. Foto: Divulgação

Do Egito antigo à Idade Média, da Revolução Francesa às melindrosas dos anos 1920, da corrida espacial em 1960 aos desfiles de inverno 2016 na Semana de Moda de Nova York: o metal mantém seu status de distinção e o brilho continua a seduzir as mulheres. Agora, eles aparecem principalmente nos sapatos e não estão mais restrito aos dourados e prateados.

Só na última temporada americana de desfiles, o metalizado ganhou vez nas coleções de Michael Kors, Philip Lim, Proenza Schouler e Jeremy Scott. A ideia agora é tirá-lo do contexto de festa e brilho e levá-lo para looks descolados do dia a dia. Seja em saltos ou sandálias exibidas, sapatilhas, oxfords ou rasteirinhas, vale apostar no prata e no dourado para quebrar um visual romântico de tons claros.

"Nada melhor para ofuscar tempos difíceis do que um pouco de brilho", diz a consultora de moda Paula Acioli, coordenadora do curso de Gestão de Negócios de Moda da Fundação Getulio Vargas (FGV). Outra dica é combinar o sapato metalizado com uma jaqueta de couro para um look rocker ou deixar só uma pontinha do calçado aparecer na barra de calças amplas de tecido para uma produção minimalista e moderna. Veja na galeria ideias para se inspirar.