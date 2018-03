Coleção de Rihanna para a Puma chega ao Brasil em setembro

Os modelos estão disponíveis em 4 cores Foto: Divulgação

Na febre dos slides, a Puma acaba de lançar uma coleção em parceria com a cantora Rihanna. "Fenty by Rihanna" inclui modelos para o público masculino e feminino e estará disponível em 4 cores: rosa, branco, cinza e preto.

Os chinelos com pelúcia já viraram tendência ao redor do mundo e têm tudo a ver com o mood comfy que fez sucesso entre os fashionistas nesta temporada.

"Fenty by Rihanna" chega às lojas em setembro. Foto: Divulgação

Os pares custarão R$ 349 e poderão ser comprados a partir do dia 8 setembro na loja online da Puma ou nas lojas físicas Puma Select, Artwalk e Kings Sneakers.