Claudia Leitte usa 'pijama' na estreia do The Voice Brasil

Claudia Leitte chamou atenção com look estilo pijama Foto: Reprodução/Instagram

Na noite de quarta-feira, 5, ocorreu a estreia do reality show "The Voice Brasil", na Globo.

Além do talento dos concorrentes, o que chamou atenção foi o look escolhido pela cantora Claudia Leitte: um conjunto de seda com pedras bordadas da coleção verão 2017 da Apartamento 03, apresentada na última São Paulo Fashion Week.

A peça, que lembra um pijama, chega às lojas da marca no próximo dia 25 e custa R$ 4.050,00.