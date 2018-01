Claudia Leitte revela seus segredos de beleza

Na foto, Claudia Leitte usa batom Matefix cor Bordô Hipnotizante da Eudora. Foto: Divulgação

Claudia Leitte chama a atenção por sua beleza por onde passa e, seja nos palcos ou na TV, está sempre muito bem maquiada, com batons vibrantes e sombras poderosas.

A cantora é parceira da Eudora e só usa os batons da marca de cosméticos nos shows e nas gravações do 'The Voice Brasil'. Em entrevista ao Moda e Beleza 'Estadão', a baiana revelou seus principais truques de beleza.

1. Batom vermelho anima o dia

"Não uso quase nada de maquiagem no dia a dia. Quando saio, para dar um frescor, uso blush, rímel e batom cor de boca. Mas se eu tiver em um dia mais apagadinho, tasco o batom vermelho que resolve."

2. Necéssaire compacta resolve

"Levo comigo rímel, blush e batom. É o trio infalível. Se não cabe na minha bolsa, coloco só o batom e dou batidinhas com ele nas bochechas pra dar uma coradinha."

3. Batom de alta duração é o melhor para festas

"No palco, o batom tem que ser seco, porque se não cola o microfone e no fim do show eu fico parecendo o bozo. Estou viciada naqueles líquidos que depois secam e duram muito. Também uso para festas, já que não sai de jeito nenhum. Só tem que retocar o meio dos lábios porque acaba saindo enquanto a gente fala."

4. Iluminador demais evidência os defeitos

"Aprendi com meu maquiador, o Lavosier, que iluminador deve ser usado só nos lugares certos, se não ele acaba ressaltando o que você quer esconder e fica parecendo um boneco de filme de terror! (risos) Tem que tomar cuidado. Eu, por exemplo, tenho muita bochecha, e se passar errado elas ficam maiores ainda."

5. Máscaras faciais salvam a pele

"Tenho mais de 30 anos, mas minha pele é jovem porque tenho muito cuidado. Nunca na vida durmo de maquiagem. Posso estar morta de cansaço e mesmo assim tiro. Eu adoro máscaras. Quando vou para Los Angeles, que são 12 horas de vôo, faço um spa. Tenho uma máscara para o colo, uma para o pescoço e uma para o rosto. Passo as três e durmo. Saio do avião com a pele perfeita."