Cirurgia para afinar o rosto feita por atrizes de Hollywood se populariza no Brasil

O cirurgião-plástico Sérgio Morum acredita que Angelina Jolie, Daniele Suzuki, Glória e Cleo Pires já fizeram bichectomia Foto: AFP

Gordura localizada é uma expressão que causa arrepio em quem vê nos corpos sarados e enxutos o verdadeiro padrão de beleza atual. Especialmente se ela estiver nos lugares mais visíveis possíveis. Por exemplo, no rosto. Por isso, tem se tornado popular um procedimento médico que permite a retirada do acúmulo de gordura das bochechas. A técnica, conhecida por "bichectomia", é famosa entre atrizes de Hollywood que ostentam rostos delineados.

O cirurgião-plástico brasiliense Sérgio Morum explica o procedimento: "É realizado um corte de um centímetro, na região interna das bochechas, para a retirada da Bola de Bichat, que é uma estrutura gordurosa presente entre dois músculos responsáveis pela mastigação. Como consequência, o rosto fica com um visual mais fino", diz.

Dr. Morum conta que não há grandes critérios para se realizar a cirurgia. "Ela é feita para fins estéticos. O cirurgião avalia o rosto do paciente, já que não é possível detectar a Bola de Bichat por exames. No momento, ele identifica onde está localizada a gordura, e a retira. Não é necessário realizar um segundo procedimento, visto que essa gordura é acumulada no rosto apenas uma vez", afirma.

A recuperação, segundo o médico, é curta e rápida. "Por ser um procedimento simples, o prazo de recuperação também é, de uma semana, apenas. No primeiro dia, o paciente precisa cumprir uma dieta líquida fria ou gelada, e, no segundo, apenas dieta pastosa macia, como arroz e frango. Durante a recuperação, não é indicada a realização de atividades físicas", afirma.

Na lista de celebridades que podem ter aderido à bichectomia segundo especialistas, estão ainda Kim Kardashian, Megan Fox, Jennifer Aniston, Cleo e Glória Pires.

Caso seja retirado muita gordura, o paciente pode perder a habilidade de sucção com a boca e com o passar dos anos o rosto pode ficar excessivamente fino. “Quando o procedimento não é feito corretamente, a longo prazo o rosto pode ficar mais caído. Mas isso é muito raro de acontecer. Se retirar apenas o excesso, o resultado será apenas a melhora estética”, afirma Vitorio Maddarena, cirurgião plástico e diretor da Clínica Maddarena.

A cirurgia custa entre R$ 4 a 10 mil reais.