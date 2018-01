Chinelo com meia aparece como tendência em Lisboa. Você usaria?

Desfile de Ricardo Preto na ModaLisboa. Foto: Divulgação

São grandes as chances de você, leitor, estar pensando exatamente agora: "chinelo e meia para andar na rua? Só pode ser mais uma bizarrice desse pessoal da moda!". E é enorme a possibilidade de sim, realmente, ser apenas mais uma loucura do mundo fashion.

Mas vamos combinar que é uma excentricidade convidativa poder contar com o conforto da dupla que usamos em casa em dias de muita preguiça como tendência. Fica ainda mais tentador quando bate aquela saudade dos Riders que tanto foram usados nas décadas de 80 e 90.

No desfile masculino de Ricardo Preto, na semana de moda de Lisboa, na sexta-feira, os controversos calçados foram usados com uma alfaiataria impecável de estilo retrô. As peças clássicas e elegantes fizeram bom contraponto ao calçado, que é a expressão máxima do despojamento.

Outro recurso para deixar o look mais chique foi usar a meia social da mesma cor que o chinelo, compondo uma ilusão de ótica de que, pelo à distância, parece que está se usando um calçado de maneira tradicional.