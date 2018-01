Chanel lança nova versão de perfume icônico

O n°5 L'eau é a nova versão do clássico da Chanel. Foto: Divulgação

Quase 100 anos após a sua criação, a Chanel lança uma nova versão do perfume mais icônico da grife, o n°5. A novidade recebe a assinatura do perfumista Oliver Polge, que capturou o espírito dos novos tempos em uma fragrância de presença leve de cascas de cítricos, aldeídos, ylang-ylang, cedro e almíscar branco. Mais fresco e simples do que o original, o n°5 L'eau é a grande aposta da marca francesa para 2016. O frasco, simples e minimalista, aparece rodeado por uma transparência cristalina e não tem nenhuma marcação na tampa. Apenas uma etiqueta com a indicação do nome.

Lançado e 1921, o Chanel n°5 se tornou um dos perfumes mais famosos do mundo e foi usado por grandes nomes, como Marilyn Monroe (que dizia dormir apenas com algumas gotas da fragrância).

