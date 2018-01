Chanel e Dior reivindicam tradição artesanal da alta costura

Modelos apresentam peça da coleção de alta costura de inverno 2016 da Chanel Foto: AFP PHOTO / PATRICK KOVARIK

A alta costura remarcou sua excelência artesanal na coleção de Karl Lagerfeld para a Chanel, apresentada nesta terça-feira, 5, em Paris, em um momento em que a indústria da moda vive uma era de mudanças. Um dia depois da Dior se voltar para o legado de seu fundador, Christian Dior, morto em 1957, com uma coleção inteira em preto e branco, o estilista Lagerfeld voltou os olhos para a tradição do ateliê com um desfile que colocou em cena as costureiras dos famosos tailleurs da Chanel.

Enquanto as modelos desfilavam, era possível ver as costureiras e passadeiras em segundo plano, trabalhando. "Sem essas mulheres, a alta costura não existiria", disse Lagerfeld. "É divertido que as pessoas possam ver como se fabrica o grande luxo, algo que mudou pouco em cem anos." A coleção de 70 peças apresentou diversas variações do tailleur criado por Coco Chanel, entre elas o modelo de ombros angulares e salientes.

A reivindicação da tradição artesanal e de seu legado soou como uma reafirmação de território por parte das duas principais grifes de moda francesas, Dior e Chanel. Especialmente diante do advento do fast fashion e de marcas como a Vetements, que estão mudando o calendário tradicional das temporadas de moda para aumentar os lucros. "Isso é verdadeiramente artesanal, não são peças feitas assim por acaso", disse Lagerfeld. "Não tenho nada contra o fast fashion, mas isso aqui é outra história."