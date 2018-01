Casamento de Ana Beatriz Barros reúne modelos em mais de uma semana de festa na Grécia

Com um time de madrinhas tops, modelo oficializou a união com empresário egípcio na ilha de Mykonos Foto: Reprodução

O casamento de Ana Beatriz Barros com o empresário egípcio Karim El Chiaty foi digno de filme. Em uma praia privativa de Mykonos, na Grécia, o casal oficializou a união no último dia 8, em frente a mil convidados vindos do mundo inteiro. Entre eles, as madrinhas Fernanda Motta, Alessandra Ambrósio e Isabeli Fontana, modelos amigas da top desde o início da carreira, que estenderam as comemorações por mais de uma semana no destino grego.

Na cerimônia, Ana Beatriz vestiu um Valentino com decote ombro a ombro e detalhes em renda superdelicados feito sob medida para ela. Mais tarde, para continuar a festa, trocou-o por um Cavalli, também desenhado exclusivamente para ela. Na decoração do altar e da festa, havia flores trazidas diretamente de Veneza.

As madrinhas, que poderiam ter saído de um desfile de alguma das grifes mais poderosas do mundo, vestiam tons claros e pasteis, principalmente rosa. As filhos das tops também ganharam destaque na cerimônia: Anja, filha de Alessandra Ambrósio, e Chloe, de Fernanda Motta, foram as daminhas de honra.

No dia seguinte, uma festa tropical para os mesmos convidados levou três DJ's de Ibiza para a ilha grega. A ideia da top era remeter ao Réveillon nas praias brasileiras, por isso o código de vestimenta era branco. No cardápio, churrasco e feijoada, além de pratos de outras culinárias, como a árabe e a japonesa. Marido de Ana Beatriz, Karim é herdeiro do Travco Group, uma das maiores companhias de turismo do oriente médio, com valor estimado em quase US$ 10 bilhões.