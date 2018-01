Carolina Herrera e Jeremy Scott apresentam novas coleções

Carolina Herrera verão 2017. Foto: AP Photo/Andres Kudacki

A estilista Carolina Herrera celebrou 35 anos no ramo da moda ao tomar conta do The Frick Collection, um museu no Upper Eastside, em Manhattan, para a estreia de sua coleção na Semana de Moda de Nova York nesta segunda-feira.

O primeiro modelo na passarela combinava elegância e conforto com um vestido de festa feito com jeans.

"Este desfile é muito especial para mim", disse Carolina à Reuters, observando que ela gostaria de levar alguns dos modelos de sua primeira coleção e desenhar "para a mulher de hoje".

Os 39 "looks" foram ajustados mas combinados com contornos suaves para manter a atitude feminina da marca. Saias de tule foram combinadas com tops de tricô, o tweed foi usado para criar um terno sexy e o chiffon acrescentou movimento às roupas.

Jeremy Scott verão 2017. Foto: AP Photo/Bebeto Matthews

O norte-americano Jeremy Scott também apresentou uma caprichosa coleção para a Primavera 2017 nesta segunda-feira. Obtendo inspiração nas festas da cidade dos anos 1980, ele exibiu uma coleção colorida com influências da discoteca, movimento punk e ficção científica.

"Eu tenho pensado sobre os dias de festas em Nova York no início dos anos 1980, quando era um pouco mais selvagem, decadente, áspera, suja e mais experimental", explicou o estilista à Reuters. "Eu realmente quero capturar aquele espírito, algo muito divertido, mas um pouco agressivo e um pouco punk."

As modelos usavam vestidos coloridos, decorados com alfinetes de seguranças e zíperes, capturando o espírito punk, enquanto o lado grunge da cidade foi representado em modelos com couro preto, látex, anéis de metal e coleiras.