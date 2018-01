Cantoras apostam no estilo Kim Kardashian em premiação

. Foto: Reprodução

As escolhas de figurino de Kim Kardashian são sempre polêmicas, mas o estilo da socialite faz sucesso entre as cantoras brasileiras. Valesca, Anitta e Simaria, da dupla Simone e Simaria, apostaram em looks parecidos com o de Kim para o Prêmio Multishow, na última terça-feira, 25.

Simaria, que já era chamada de 'Kim Kardashian brasileira' pela semelhança entre as duas, usou um vestido nude, justo no corpo e até o joelho.

. Foto: Reprodução

Valesca apostou em um body recortado e uma saia transparente e também lembrou o estilo da socialite, que costuma mostrar as curvas em seus looks.

. Foto:

Os looks de Anitta, tanto da apresentação quanto o que a cantora usou ao chegar no evento, também faziam o estilo de Kim. Além das roupas, a maquiagem e o cabelo molhado lembraram muito as escolhas da socialite para o último VMA.

. Foto: Reprodução

No Twitter, os internautas não pouparam as piadas e compararam até Joelma com Britney Spears.

morta que o clipe de slumber party vai ter a kim kardashian e a lea michele pic.twitter.com/hfN1rKm0jX — cotada do site (@eduardisse) 26 de outubro de 2016