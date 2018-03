Campanha de Jogos Paralímpicos com Cleo Pires e Paulo Vilhena causa polêmica na internet

Paulo Vilhena e Cleo Pires na campanha "Somos Todos Paralímpicos" Foto: Reprodução

A causa era nobre, mas o resultado acabou sendo de extremo mau gosto: para incentivar a venda dos ingressos dos Jogos Paralímpicos, que começam no dia 7, Cleo Pires e Paulinho Vilhena apareceram com membros do corpo amputados em fotos que causaram polêmica na internet. Criada pela agência África, a campanha "Somos Todos Paralímpicos" traz os dois atores "representando" os paratletas Bruna Alexandre, do tênis de mesa, e Renato Leite, do vôlei sentado.

Paulo Vilhena e Cleo Pires na campanha "Somos Todos Paralímpicos" Foto: Reprodução

Porém, desde que foi divulgada na manhã desta quarta, 14, a peça publicitária vem sofrendo críticas exatamente pela falta de representatividade. Se a ideia é falar de inclusão, por que não colocar os próprias paratletas estrelando as fotos?, questionam os internautas.

Cleo Pires e Paulo Vilhena com os atletas paralímpicos Renato Leite e Bruna Alexandre Foto: Reprodução

Em tempo: as Paralimpíadas ocorrem até o dia 18 de setembro e os ingressos estão à venda a preços populares aqui.

Confira a repercussão negativa da campanha nas redes sociais.

Glória oq vc achou da campanha da @VogueBRoficial com sua filha Cleo Pires e o Paulinho V#SomosTodosParalímpicos ?" pic.twitter.com/BpFW7CEaaI — continue a nadar (@evyfiandri) 24 de agosto de 2016

Dai até chama os atletas paralimpicos, mas deus me livre de botar gente com deficiência de vdd na capa. Só colocar #somostodosparalimpicos — Ex-miss Febem (@anapads) 24 de agosto de 2016

tava aqui tentando raciocinar sobre a campanha #SomosTodosParalímpicos (Vogue) e nem consegui começar a problematizar de tão errado que tá. — carina felipe (@clrssflp) 24 de agosto de 2016