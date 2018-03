Cabelo molhado na festa, sim. Veja as tendências de beleza do VMA!

Kim Kardashian lançou tendência com o cabelo molhado no VMA Foto: Reprodução/Instagram

Algumas vezes Kim Kardashian causa polêmica. Outras, lança tendência. Sua aparição no MTV Video Music Awards, que aconteceu na noite de ontem, 28, arrancou elogios dos internautas. Mais despojada do que de costume, a socialite vestiu um look preto John Galliano vintage e foi com o cabelo molhado "amassado". Muito cool!

O batom com glitter de Naomi Campbell deu o que falar nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Naomi Campbell apostou em um batom vermelho brilhante da nova linha da maquiadora pop Pat McGrath e já gerou desejo nas beauty addicts. Superbrilhante, o make combinou com um vestido mini Brandon Maxwell e deu um toque de bossa ao look.

Taylor Hill apostou em um coque alto Foto: Reprodução/Instagram

Para dar um ar mais moderno ao clássico coque rosca, Taylor Hill optou por deixar alguns fios soltos. O truque dá um toque elegante despretensioso à produção. Se for apostar, tome cuidado para que os fios não fiquem parecendo frizz. O ideal é deixar os mais compridos fora do penteado.

Leia também:

Beyoncé rainha, Rihanna princesa: elas brilharam no VMA 2016

Conheça a dieta que fez Kim Kardashian perder 32 kg após a gravidez