Brasil é homenageado na semana de moda da Colômbia

A apresentação da grife Pepa Pombo levou a plateia para os anos 1940, tempos de glamour e festas icônicas no Rio de Janeiro Foto: Inexmoda

O melhor desfile dos dois primeiros dias da semana de moda da Colômbia foi uma bela homenagem ao Brasil e teve como tema o Rio de Janeiro. Mas aqui não estamos falando da cidade carioca que é manchete por ter problemas às vésperas da Olimpíada e relacionados à violência e dívida pública. A apresentação da grife Pepa Pombo na Colombiamoda na terça, 25, levou a plateia para os anos 1940, tempos de glamour e festas icônicas no Rio de Janeiro.

A coleção ‘Blooming Rio' foi produzida com sofisticados tecidos feitos à mão, com tricôs, materiais naturais e muitas peças dupla face. Florais com papoulas e abacaxis em cores contrastantes como vermelho e verde turquesa , mostarda e azul bebê, rosa e areia formaram a estamparia.

Uma silhueta longílinea, com saias e vestidos em 'A’ ou com peças ajustadas ao corpo, é a proposta de Pepa Pombo para a primavera-verão 2017. "Nós nos inspiramos em uma mulher cosmopolita que decide passar o verão no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro”, diz a estilista que assina a coleção, Mónica Holguín.

A trilha sonora do desfile também foi um acontecimento especial. As roupas foram inspiradas na década de 40, mas as músicas eram composições modernas ou versões atuais de clássicos da bossa nova brasileira. Vale a pena incluir na playlist: Pé na estrada, Mo’Horizons; Soul Bossa Nova, SWR Big Band; E muito mais, Paula Morelenbaum e João Donato e Maria Moita, Carlos Lyra.