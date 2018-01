Bordada e colorida: conheça a nova versão da jaqueta bomber

Os modelos com bordados e estampas são hit. Foto: Reprodução/Instagram

A jaqueta bomber com inspiração no esporte “bombou” mesmo no inverno. Agora o modelo aparece em nova versão: com bordados, texturas e cores. A peça já tomou conta das ruas das principais capitais da moda ao redor do mundo e foi a escolha das blogueiras para assistir aos desfiles de Nova York e Londres (a London Fashion Week acabou na terça-feira, 20).

"A bomber começou com a tendência esportiva e agora ganhou um ar mais college, com patches, bordados e elementos mais elaborados", conta Chantal Sordi, editora de moda da Elle Brasil. "Usar jaquetas trabalhadas é uma maneira legal de se diferenciar hoje em dia. A peça levanta o look no ato."

A dica para montar um visual cool é misturar camiseta branca, calça jeans e bomber. "O casaco faz toda a diferença. O look fica moderno", diz Chantal. "Usar peças de estilos diferentes também funciona, como um vestido romântico e a jaqueta bomber."