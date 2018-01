Body usado por Beyoncé em turnê é incrustado com mais de 30 mil cristais

Body usado por Beyoncé em nova turnê é incrustado com mais de 30 mil cristais Foto: Bang Showbiz

O body de cristais usado por Beyoncé na turnê ‘Formation’ é mesmo digno de rainha. Segundo Julien MacDonald, estilista galês responsável por criar a peça, foram mais de 20 dias de trabalho para que ficasse pronto. Incrustado com 30 mil cristais Swarovski, o body tem também uma franja de seda e cristais nas mangas.

“Trabalho com Beyoncé em suas roupas pelo Skype - é meio engraçado, mas ela é muito teimosa sobre o que quer”, disse. “Ela me falou: 'quero que você pense na África e algo que eu poderia usar dançando em um ritmo africano.'" Segundo o estilista, a ideia do próprio body foi tirada das tatuagens e pinturas de corpo africanas.

MacDonald revelou também que, embora desenvolva peças para Beyoncé, não tem nenhuma ideia em quais ocasiões ela irá usá-las. “Às vezes, posso fazer as coisas dela e nunca saber onde ela irá usá-las, como no BET Awards, que foi segredo máximo. Pensei que era para a turnê, mas depois eles começaram a me fazer perguntas de como ficaria se fosse molhada. Estava assistindo [à premiação] na TV e eu caí da cadeira quando vi que elas estava usando”.

O estilista disse ainda que adora ver Queen B vestindo suas criações. "Ela é a maior estrela do mundo. É uma mulher poderosa, forte e confiante. É incrível quando você a vê dançando e se movimentando usando suas criações - também criei o body de ouro que ela usou para a abertura europeia de sua turnê 'Formation', que estava coberto com cerca de 70 mil cristais Swarovski e componentes bordados a ouro 24 quilates. Todo mundo que trabalha com Beyoncé sabe que ela gosta de moda e decide o que ela quer vestir - depende do que está sentindo no momento”, disse em entrevista à revista Grazia.