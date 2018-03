Blogueira Karol Pinheiro lança livro sobre as coisas mais legais do mundo

A blogueira Karol Pinheiro escreveu o livro 'As Coisas Mais Legais do Mundo'. Foto: Thiago Justo/Divulgação

Amor, felicidade, amizade, medo e tristeza são alguns do temas do livro 'As Coisas Mais Legais do Mundo', escrito pela jornalista Karol Pinheiro e publicado pela Versus Editora. Fenômeno da internet, Karol mantém um blog com seu nome, um canal no Youtube com mais de 550 mil inscritos e um perfil no Instagram com 540 mil seguidores.

O livro reúne 100 contos e crônicas sobre situações cotidianas que envolvem sentimentos (o primeiro beijo, por exemplo) e tem um conteúdo interativo para o leitor, que pode ser acessador por QR code. Nesta terça, 28, Karol Karol esteve na redação do Estado e participou de um live no Facebook em que falou sobre o livro e a carreira de jornalista e respondeu perguntas de leitores.

