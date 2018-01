Blogueira afirma não usar desodorante há um ano. Veja

Alyse Brautigam não usa desodorante há um ano. Foto: Reprodução/Instagram

A blogueira Alyse Brautigam suspendeu o uso do desodorante há um ano. O motivo foi a mudança na alimentação, que passou a ser vegana. Ela deixou de consumir todos os produtos de origem animal e também se livrou dos químicos. Aos 22 anos, Alyse tem um canal no Youtube e uma conta no Instagram em que conta tudo sobre a vida saudável.

Ela diz que continua suando bastante, mas afirma que o corpo exala um cheiro diferente graças à sua alimentação. Quer saber mais? Aperte o play e conheça o estilo de vida de Alyse.