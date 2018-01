Beyoncé veste look anos 1970 para comemorar aniversário

Beyoncé comemorou seus 35 anos em festa com clima anos 1970 Foto: Reprodução/Instagram

Ela tem apenas 35 anos, muito poder e motivos de sobra para comemorar. Por isso mesmo, Beyoncé deu uma festança em Nova York na noite da última segunda-feira, 5, inspirada no programa musical americano dos anos 1970 Soul Train. A celebração reuniu um seleto time de estrelas, incluindo as ex-Destiny's Child Kelly Rowland e Michelle Williams, as modelos Jordan Dunn e Joan Smalls, os astros do R&B Alicia Keys e Usher e, claro, Solange Knowles e Jay-Z, irmã e marido da cantora.

A estrela da noite elegeu dois looks para ocasião: primeiro, apareceu com um conjunto de cropped bege com mangas boca de sino e calcinha bordada com pedras, combinados com sandálias prateadas e óculos de grau. Depois, brilhou com um body de paetês.