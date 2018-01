Beyoncé se fantasia de trio de hip hop com a mãe e a filha

Beyoncé causou burburinho nas redes sociais com a fantasia de Halloween. Foto: REUTERS/Eduardo Munoz

A família toda de Beyoncé entrou no clima do Halloween.

A cantora publicou na madrugada de segunda-feira, 31, um vídeo em seu Instagram com uma sequência de fotos em que ela, sua filha, Blue Ivy, e sua mãe, Tina Knowles, aparecem com roupas inspiradas no trio de hip hop Salt-N-Pepa, formado nos anos 1985.

Jay-Z também vestiu um look especial para a data.

O trio de hip hop Salt-N-Pepa. Foto: Reprodução/Instagram