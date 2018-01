Beyoncé e Jay Z se fantasiam de Barbie e Ken para festa de Halloween

Beyoncé se fantasiou de Barbie e Jay-Z de Ken. Foto: Reprodução/Instagram

Atrizes, cantoras e modelos capricham nos looks de Halloween, comemorado no dia 31 de outubro, todos os anos. Se for para escolher as fantasias 'vencedoras' da noite em 2016, Beyoncé e Jay Z certamente estariam no topo da lista.

O casal se fantasiou de Barbie e Ken e a escolha fez muito sucesso nas redes sociais. A cantora usou um body idêntico com estampa geométrica e um casaco rosa de pelos, um look idêntico ao que uma Barbie negra que é comercializada em lojas dos Estados Unidos usa.

Jay Z usou um smoking com gravata prata. Ambos estavam 'embalados' numa caixa tradicional dos bonecos. Blue Ivy, filha do casal, não ficou de fora da produção e usou uma saia rosa com uma jaqueta de couro preta com o nome Barbie estampado nas costas.

Confira fotos e algumas reações dos fãs abaixo:

