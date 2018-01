Bella Hadid cai na passarela de desfile em Nova York

Bella Hadid na passarela da Michael Kors. Foto: REUTERS/Andrew Kelly

De look preto bordado e salto alto, Bella Hadid surgiu na passarela da Michael Kors e chamou a atenção do público - a top é uma das queridinhas do momento. Mas um acontecimento inesperado fez com que ela fosse muito comentada nas redes sociais: a modelo escorregou e caiu enquanto cruzava a passarela da grife.

E o melhor é que Bella não se abalou com a queda. “Gente, virei dançarina profissional de break, esqueci de contar!” - disse em seu Twitter.

A top usava um salto de 15 cm. Foto: AP Photo/Richard Drew

