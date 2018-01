Batalha de looks: Kate Middleton e Paris Hilton usam mesmo vestido

Kate Middleton e Paris Hilton usaram o mesmo vestido da marca Self-Portrait Foto: Reprodução

O que a Duquesa de Cambrigde e a herdeira da rede de hotéis Hilton têm em comum? Aparentemente, o gosto para moda. As duas usaram o mesmo vestido em eventos com menos de uma semana de intervalo.

A peça em questão é um longo branco com top de renda e saia plissada da marca britânica Self-Portrait, que está à venda no site da grife por 320 libras, cerca de 1,2 mil reais.

O vestido custa 320 libras, cerca de 1,2 mil reais. Foto: Reprodução/ REUTERS/Mario Anzuoni

Kate Middleton apostou no look em 1º de novembro para ir a dois compromissos oficiais em Londres. Já Paris Hilton usou o vestido no baile de gala da amFar de Los Angeles, no último dia 27. E então, quem se saiu melhor na escolha do penteado e dos acessórios para acompanhar o vestido?