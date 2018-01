Atriz de Orange Is The New Black usa apenas maiô para assistir a desfile na NYFW

A atriz Dascha Polanco é conhecida por interpretar a Dayanara em Orange Is The New Black Foto: Monica Schipper/GettyImages/AFP

Dascha Polanco, a Dayanara do seriado "Orange Is The New Black", chamou atenção na noite de domingo, 10, por causa do look ousado com que apareceu na Semana de Moda de Nova York. Para prestigiar o desfile da marca The Blondes, a atriz usou apenas um maiô e um casaco estampado da grife americana. Em sua conta no Instagram, Dascha afirmou que se inspirou na cantora mexicana Selena para criar o visual.