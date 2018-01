Atriz de 'Mad Men' usa look de marca brasileira em première

January Jones de look Isolda. Foto: Reprodução/Instagram

A atriz January Jones chamou a atenção com um macacão estampado da Isolda na première da série "Last Man on Earth" e "Son of Zorn", da Fox, que rolou quarta-feira, 21. A peça de cetim faz parte da coleção de verão da marca brasileira e custa R$ 3.250.

Para complementar, ela apostou em cabelos ondulados e batom vermelho. Sexy!

O macacão da marca custa R$ 3.250. Foto: Divulgação