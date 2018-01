Atriz da série Transparent usa look polêmico no Emmy Awards

Hari Nef, da série Transparent, no Emmy Awards. Foto: REUTERS/Lucy Nicholson

Quem usaria um vestido longo vermelho estampado com a imagem de bebês nus? A atriz Hari Nef, da série Transparent, que nos últimos tempos chamou a atenção da moda participando do desfile da Gucci. Amiga pessoal de Alessandro Michele, estilista que deu um apelo mais jovem e contemporâneo à marca, a atriz que é trangênero chamou a atenção no tapete vermelho do Emmy justamente com um look Gucci que gerou uma certa polêmica pela estampa inusitada. Hari, que também é ícone do Tumblr e faz sucesso com o público alternativo, agora tem contrato também com a agência IMG Models, a mesma de Gisele Bündchen.