Atores de Stranger Things são os novos queridinhos do mundo da moda

Nicolas Ghesquière, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Millie Bobby Brown na Louis Vuitton, em Paris. Foto: Reprodução/Instagram

Depois de conquistar o mundo invertido, as crianças da série "Stranger Things" estão fazendo sucesso na indústria da moda. Primeiro, Millie Bobby Brown, ao lado de Winona Rider, causou furor na fila A do desfile da Coach em Nova York há algumas semanas.

A intérprete de Eleven ainda deu o que falar no Emmy, quando recebeu só elogios por seu look Red Valentino. Aliás, ela e seus colegas Caleb McLaughlin e Gaten Matarazzo foram o melhor do tapete vermelho do Emmy.

Agora, até a clássica moda francesa se rendeu aos encantos dos jovens atores. No último final de semana, as estrelas da série da Netflix conheceram a sede da Louis Vuitton em Paris, com visita guiada pelo próprio estilista da marca, Nicolas Ghesquière. Nas redes sociais, ele adiantou que o passeio faz parte de um projeto, ainda secreto. Será que veremos as crianças em uma próxima campanha da grife? Teremos que aguardar para solucionar mais esse mistério.